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فن

بإطلالة صيفية.. ميريام فارس تبهر متابعيها عبر إنستجرام

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:43 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة مريام فارس جمهورها صورة جديدة على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت على الصورة :"كن إيجابيًا".

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و يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

وكانت مريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.

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