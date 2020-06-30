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أخبار العالم

سامح شكري: إثيوبيا امتنعت عن تقديم معلومات حقيقية عن أوضاع سد النهضة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الأثيوبية.

 وقال شكري في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، إن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف وزير الخارجية:"إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة".

وتابع:"المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد كما تتحملها مصر أيضا".

وأشار سامح شكري إلى أن التنسيق المصري مع السودان في قضية سد النهضة يهدف إلى الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب.

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