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أخبار البلد

لتشجيع السياحة العلاجية.. رئيس الوزراء يوجه ببدء الترويج لإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:00 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم".

واستعرض الاجتماع تفاصيل مقترح إقامة مدينة طبية عالمية تضم مجموعة من المستشفيات في كافة التخصصات، ومراكز الاستشفاء، والمنتجعات الصحية، لتقديم خدمات طبية متميزة وفق أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال؛ لتكون مركزًا متميزًا للسياحة العلاجية، وتصبح معها العاصمة الإدارية قبلة علاجية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسهم في ضخ مزيدٍ من الاستثمارات بمنطقة مشروع الأعمال المركزية.

وفي هذا الصدد، تم طرح بعض التوقعات بشأن إمكانية نمو قطاع السياحة العلاجية في مصر، وتحويل مصر إلى مركز طبي لهذا النوع من السياحة الوافدة من جميع دول العالم، والمقترحات الخاصة بتنفيذ ذلك، ومن بينها تقديم تسهيلات للعائلات للإقامة الطويلة لتلقي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

كما تم عرض نبذة عن المدينة الطبية المقترحة، التي من المقرر أن توفر خدمات رعاية صحية شاملة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الأفراد والشركات محليًا وإقليميًا لتعزيز الخدمات الطبية، عن طريق دمج التكنولوجيا والابتكار لرفع وتعزيز التشخيص والعلاج من أجل الصحة والوقاية من الأمراض.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبدء في الترويج للمقترح لدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة وتشغيل هذا النوع من المدن الطبية المتقدمة، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الحوافز والتسهيلات الممكنة للشركات الراغبة في تنفيذ هذا المشروع.
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