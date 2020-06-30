كله متجوز من بعضه.. سامح حسين: جواز القرايب بيقلل الطلاق

قال الفنان سامح حسين، إن زواج القرايب يتواجد بشكل كبير في مصر، موضحًا أن زواج القرايب ظاهرة جيدة للغاية ولا تسبب أي أضرار صحية على المتزوجين أو أطفالهم.





وأضاف الفنان سامح حسين، خلال حواره في برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة On: "لفيت مصر من شمالها إلى جنوبها ورأيت كثيرًا من العائلات تتزوج من بعضها وحالتهم الصحية جيدة للغاية".





وتابع الفنان سامح حسين، أن الكثير من أزواج القرايب تنجح ولا يحدث أي أزمات بين الأزواج، ولكن لا ينبغي أن أجبر أحد على زواج أحد من قريباته.

واشار إلى أن زواج القرايب يقلل من نسب الطلاق لأن الشحص يخاف على مشاعر عائلته.



