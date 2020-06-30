AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كله متجوز من بعضه.. سامح حسين: جواز القرايب بيقلل الطلاق

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:31 م
الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الفنان سامح حسين، إن زواج القرايب يتواجد بشكل كبير في مصر، موضحًا أن زواج القرايب ظاهرة جيدة للغاية ولا تسبب أي أضرار صحية على المتزوجين أو أطفالهم.

وأضاف الفنان سامح حسين، خلال حواره في برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة On: "لفيت مصر من شمالها إلى جنوبها ورأيت كثيرًا من العائلات تتزوج من بعضها وحالتهم الصحية جيدة للغاية".

وتابع الفنان سامح حسين، أن الكثير من أزواج القرايب تنجح ولا يحدث أي أزمات بين الأزواج، ولكن لا ينبغي أن أجبر أحد على زواج أحد من قريباته.
 واشار إلى أن زواج القرايب يقلل من نسب الطلاق لأن الشحص يخاف على مشاعر عائلته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة تانية الحلقة 19 .. هبة عبد الغني تنجح في خطف أدوارد من زوجته

التحليل النفسي للعلاقات الأسرية.. هل الطلاق يعتبر حلاً فعالاً للخلافات؟.. صمت النساء على ارتباط أزواجهن بامرأة أخرى يعد ضعفاً أم قوة؟.. ومخاوف تراودهن بشأن الزواج عليهن

ملبستش دبلة ولا بشيل محفظة.. سامح حسين: معظم أزمات البيوت في سنة أولى زواج.. فيديو

سامح حسين يقدم دليلا قاطعا على عدم مهارة الستات في قيادة السيارات..فيديو

سامح حسين: يجب ألا يكون لدى الشخص سوء نية خلال تعامله مع الآخرين

شريهان أبو الحسن: مواطن كندى أحرق مليون دولار لحرمان زوجته من ثروته بعد طلبها الطلاق

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. فيفى عبده تستمتع بأجواء الصيف بـ كاش مايو .. وتدهور حالة رجاء الجداوي

ببنطلون ممزق.. إنجى شرف تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

بفستان قصير.. شيرى عادل تتألق بإطلالة جريئة على البحر

بعد مقتل فنان شهير.. المظاهرات تجوب إثيوبيا وبيان عاجل من آبي أحمد

قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 30 يونيو.. مقتل 2 من العناصر الإرهابية بسيناء

مواعيد قياس درجة الحرارة تحدد إصابتك بـ كورونا أم لا.. تفاصيل

AdvertisementS

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

الإعدام لربة منزل أرضعت طفلتها مية نار

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

فيروس ليزا في إيطاليا يتسبب في قتل قطة ويصيب 4 أفراد

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

الوزارة تبحث زيادة العدد.. برلماني : كمامات بطاقات التموين خاصة بكبار السن

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

الابن قتل أبوه .. زوج شقيقته يشترك فى الجريمة ويدفنان الجثة بجوار المنزل بالشرقية

أول تعليق من صالح جمعة على واقعة التصفيق له فى تدريبات الأهلي

2 سلاح آلى وطبنجة شهيد للشرطة فى 2017.. مضبوطات إرهابيي شمال سيناء.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 50 .. صور تبرز جمال وفاء صادق

تغنيك عن الأدوية.. فوائد غير متوقعة عند تناول الطماطم

بفستان منفوش.. ديالا مكي تتألق في إطلالة أنيقة.. شاهد