حسام غالى ينشر صورة جديدة له من داخل الجيم.. شاهد













وظهر حسام غالى فى الجيم وهو يؤدى بعض التمارين الرياضية، استعدادا لعودة النشاط الرياضي نالت اعجاب متابعيه.









يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة اليوم الثلاثاء، تدريباته عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم استعدادا لمسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020.









وذكر النادي - في بيان اليوم - أنه اطمأن على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات.









وأشار إلى أن صفوف الفريق اكتملت اليوم بوصول مجموعة اللاعبين من القاهرة إلى الجونة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.



















