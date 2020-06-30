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رياضة

حسام غالى ينشر صورة جديدة له من داخل الجيم.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:34 م
حسام غالي
حسام غالي
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محمد بدران

نشر حسام غالي لاعب الأهلي السابق، مدير الكرة الحالى بنادى الجونة صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على موقع الصور والفبديوهات "انستجرام"


وظهر حسام غالى فى الجيم وهو يؤدى بعض التمارين الرياضية، استعدادا لعودة النشاط الرياضي نالت اعجاب متابعيه. 


يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة اليوم الثلاثاء، تدريباته عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم استعدادا لمسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020.


وذكر النادي - في بيان اليوم - أنه اطمأن على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات.


وأشار إلى أن صفوف الفريق اكتملت اليوم بوصول مجموعة اللاعبين من القاهرة إلى الجونة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.





حسام غالى ينشر صورة جديدة له من داخل الجيم.. شاهد
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