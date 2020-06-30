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حكم الإخوان ظالم.. أنيسة حسونة تروي أشياء جميلة عن 30- 6.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:40 م
النائبة انيسة حسونة
النائبة انيسة حسونة عضو مجلس النواب
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البهي عمرو

قال النائبة انيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن جميع المصريين يحتفلون اليوم بذكرى 30 -6، موضحًة أنها تتذكر أشياء جميلة جدًا فى هذه الأيام منها " كان  فى ناس تقوم بتجميع الأموال لشراء الوجبات لـ المواطنين الموجودين فى الميدان".

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدي البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن من ضمن الأشياء الجميلة التى كانت فى الثورة هناك سيدة من مصر الجديدة قامت بالاتصال بها وطلبت منها الذهاب لشقتها والجلوس فيها وقت عمل مظاهرات فى 30-6، وأن الشقة بها جميع المشروبات.

ولفتت إلى أن 30-6 كان بها ذكريات كثيرة مميزه لا يستطيع أحد أن ينساها و منها ايضًا " الطائرات كانت تحلق فوق السماء و المواطنين كانوا يهتفون تحيا مصر" .

وأشارت إلى أن حكم الإخوان كان طالمًا للمرأة و لجميع المصريين والله نجى مصر من تلك الجماعة الإرهابية التى كانت تريد تدمير مصر.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر كل شئ جميل، والرئيس يفتتح مشروعات بشكل مستمر وهناك بناء و تعمير واستثمار.

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