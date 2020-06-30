للموظفات.. دار الإفتاء تقدم حلا لمسح المرأة على الشعر بدون خلع الحجاب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للمرأة في الوضوء مسح مقدمة الرأس فقط





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز مسح مقدمة الرأس فقط، ويجوز مسح ثلاثة شعرات فقط، ومسح شعرة واحدة كذلك، ولكن لا تأخذ الشعرة من أخرها، وإنما من جذرها أومن نبتها.





وتابع: كثير من السيدات لا تتمكن من الصلاة وهي في خارج البيت أو في العمل، لأنها تحرج من كشف شعرها بسبب الحجاب، أو غطاء الرأس، منوها أنه لا يجب عليها خلع الحجاب وإنما يجوز لها أن تبلل أصبعها وتمررها من تحت الحجاب ليصل الماء إلى شعرة واحدة منها وبذلك يجزئ المسح على الرأس.





فرائض الوضوء فرائض الوضوء يجب أن نفعلها بشكل أساسي ومن دونها يكون الوضوء باطلًا وهي: النية محلها «في القلب». غسل الوجه.



