تعرف على مواعيد بدء امتحانات العملي ومناقشة مشاريع التخرج بحاسبات عين شمس

قالت الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس إنه سوف تبدأ امتحانات العملي يوم الاثنين الموافق 27/7/2020 طبقًا للجداول المرفقة.

وأضافت الدكتورة نجوي ، أن مناقشة مشاريع التخرج سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 17/8/2020 وعلي ان تبدأ امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11يوليو القادم .

وأضافت عميد حاسبات ومعلومات، أنه طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 /6 /2020، يجب على الطالب:

وأضافت عميد حاسبات ومعلومات، أنه طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 /6 /2020، يجب على الطالب:

1- الذي لا يرغب في أداء الامتحان نظرًا للظروف الراهنة أن يتقدم بطلب لمكتب شئون الطلاب لعرضها علي مجلس الكلية قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات 11 /7 /2020 وفي هذه الحالة يكون الاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة له في الفصل الدراسي الثاني .









2- وفي حالة الأعذار الطارئة والمرضية يتقدم الطالب بطلب الي مكتب شئون الطلاب للعرض علي القومسيون الطبي في الحالات المرضية ثم مجلس الكلية وذلك حتى أسبوعين كحد أقصى من نهاية الامتحانات .







