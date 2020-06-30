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تعليم

تعرف على مواعيد بدء امتحانات العملي ومناقشة مشاريع التخرج بحاسبات عين شمس

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:10 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قالت الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس إنه سوف تبدأ امتحانات العملي يوم الاثنين الموافق 27/7/2020 طبقًا للجداول المرفقة.


وأضافت الدكتورة نجوي ، أن مناقشة مشاريع التخرج سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 17/8/2020 وعلي ان تبدأ امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11يوليو القادم .


وأضافت عميد حاسبات ومعلومات، أنه طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 /6 /2020، يجب على الطالب:


1- الذي لا يرغب في أداء الامتحان نظرًا للظروف الراهنة أن يتقدم بطلب لمكتب شئون الطلاب لعرضها علي مجلس الكلية قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات 11 /7 /2020 وفي هذه الحالة يكون الاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة له في الفصل الدراسي الثاني .


2- وفي حالة الأعذار الطارئة والمرضية يتقدم الطالب بطلب الي مكتب شئون الطلاب للعرض علي القومسيون الطبي في الحالات المرضية ثم مجلس الكلية وذلك حتى أسبوعين كحد أقصى من نهاية الامتحانات .


وفي الحالتين يحق للطالب حضور امتحانات الدور الثاني و يحتفظ بكامل درجاته وتقديره .

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