قبل إقراره.. ننشر تفاصيل خصم مرتبات العاملين والمعاشات لمواجهة كورونا

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خصم نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5 % من صافى الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره خلال الجلسات القليلة المتبقية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان.

يأتي مشروع القانون لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ينص على خصم النسبة السابقة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا فقط.



