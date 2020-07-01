بدون كمامات.. شاهد زحام أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات





و اللافت للنظر ايضا لم يلتزم المواطنين بترك المسافات الامنية ، تجنبا للاصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩ " وظهور بعض المواطنين غير مرتدين الكمامات .









يذكر ان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اكدت أن صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو.





كما يتم ايضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020 .

شهد مكتب بريد عين شمس اليوم الاربعاء ، زحام كبير من المواطنين مع بداية أول أيام صرف المعاشات، متجاهلين خطورة هذا الزحام والتجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا وغير عابئين بقرارات الحكومة ووزارة الصحة من أجل القضاء على فيروس كورونا.