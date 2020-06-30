استعدادا لمباراة مانشستر سيتي .. محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمباراة مانشستر سيتي في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ونشر محمد صلاح عبر خاصية استوري بإنستجرام صورة له من تدريبات الفريق اثناء إجراءه الحميه البدنية.







وتوج فريق ليفربول بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.







وحقق ليفربول اللقب بعد موسم مثالي لم يتعرض فيه الليفر للخسارة إلا في مباراة فقط أمام واتفورد.







محمد صلاح: التتويج بالبريميرليج شعور لا يصدق.. وسعيد بتواجدي مع ليفربول





فرحة جماهير ليفربول بالتتويج بلقب الدوري تأثرت بعض الشيء بعد انتشار فيروس كورونا في إنجلترا، والعالم أجمع، وتجميد النشاط الكروي لمدة ثلاثة أشهر.







ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة مع تبقي 7 مباريات فقط على نهاية الدوري الإنجليزي.