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رياضة

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:42 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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محمد رشاد
أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن قرار عودة الدوري الممتاز، جاء في توقيت هام خلال الفترة الحرجة الأخيرة.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية بـ فضائية "أون تايم سبورتس": "من كان يريد أن يلعب كأس مصر هو الذي يطالب بلعب موسم جديد، كل شخص يفكر في مصلحة ناديه".

وعاد النحاس للحديث عن لاعبه طاهر محمد طاهر، قائلًا: "يوجد خط مفاوضات مفتوح مع الأهلي بناءً على رغبة اللاعب، رغم أن تفكيره في البداية كان الاحتراف الخارجي".

وأضاف: "اللاعب مر بظروف صعبة، وتأجل احترافه بسبب الإصابات، طاهر من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، إضافة قوية لنا أو للأهلي أو أي ناد آخر".

وتابع: "سيكون هناك شأن آخر لطاهر بعد الاحتراف سواء عن طريقنا او عن طريق الأهلي، المفاوضات جارية بين رؤساء الناديين، والأمور تدرس حاليًا ما بين مجالس الإدارات".

واختتم: "كل من خرج من الأهلي حلمه هو تدريب هذا الفريق، وأتمنى أن أخدم بيتي والمكان الذي أحبه، بالنسبة لي الأحمر في مكانة أخرى وسأتواجد في أي منصب".
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