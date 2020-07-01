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سيارات

مصنع تسفيكاو التابع لفولكس فاجن يودع آخر سيارة تعمل بالوقود

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة فولكس فاجن أن إدارة مصنع تسفيكاو بولاية ساكسونيا الألمانية ودعت آخر سيارة تعمل بالوقود يتم إنتاجها بالمصنع من نوع جولف R ستيشن واجون.


وأوضحت فولكس فاجن أن هذا القرار جاء نتيجة الموافقة على إنتاج السيارات الكهربائية بداية بالطراز iD3 والذي سيكون البديل المستقبلي لطراز جولف الشهير والذي ينتجه المصنع من العام 1974 م.


وقال المدير التنفيذي للشؤون التقنية واللوجستية في فرع فولكس فاجن بولاية سكسونيا، راينهارد دي فريس من الآن فصاعدا سيكون مصنع تسفيكاو مختص بكل شيء عن التنقل الكهربائي".


أضاف راينهارد دي فريس أنه سيبدأ إعادة هيكلة المصنع وذلك لإنشاء خط تجميع ثان للسيارات الكهربائية بحلول نهاية هذا العام.


كما أعلنت مجموعة فولكسفاجن و فورد موتور كومباني عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتوسيع نطاق تحالفهما العالمي بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملاء الشركتين في أوروبا ومناطق أخرى في العالم، وذلك بالاستفادة من نقاط القوة المشتركة لإنتاج الشاحنات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمركبات التجارية والكهربائية.


وتتوقع الشركتان أن يسهم التحالف في تعزيز تجارب امتلاك المركبات للعملاء الحاليين و المستقبليين عبر تصميم وإطلاق عروض جذابة بوتيرة متسارعة؛ ودمج التقنيات الحديثة ذات الصلة؛ وإنتاج سيارات متميزة وطرح المزيد من الخيارات والطرازات المتنوعة.

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