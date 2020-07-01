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قلت لـ محمد مرسي إنت مكانك السجن.. النائب العام الأسبق يكشف تفاصيل خطة الإخوان للتخلص منه.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:46 ص
المستشار عبد المجيد
المستشار عبد المجيد محمود
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البهي عمرو
وجّه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، رسالة إلى الشعب المصري في الذكري الـ 7 من ثورة 30 يونيو، قائلًا: "تحية للشعب المصري وقائد مصر الرئيس السيسي الذي يعمل على بناء هذا الوطن مع أبنائه؛ ليعود لمكانته ومكانه الذي يتفق مع تراثه وتاريخه".

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وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي خالد أبو بكر : "تحية للرئيس السيسي الذي يعمل لوطنه تنفيذًا للقسم الذي طوق عنقه.. تحية لشهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة وتحية للقضاة الشرفاء الذين استشهدوا في سيناء.. تحية للشهيد هشام بركات وتحية لكل مخلص يتحمل تبعات العمل و البناء والتنمية في هذه الفترة". 

وتابع: "لا شك أنها أيام جميلة في مقابل ما شهد الشعب المصري  والقضاء من أيام سوداء.. لكننا وقفنا في وجه هذه العصابة والجماعة والتنظيم والكيان..  أبناء الوطن والقضاء والنيابة العامة وقفوا بقوة وشدة في وجههم".

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وكشف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق، أسرارًا جديدة وتفاصيل لقائه الأول بالرئيس الراحل المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه لمصر.

وقال النائب العام الأسبق، ، إنه التقى مرسي أول مرة بوجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية، مضيفًا: "لا يمكن أن تشعر أبدًا أنك أمام رئيس جمهورية مصر.

وواصل: " قلت لمرسي في قصر الاتحادية أنت إخوان مسلمين وكنت فى السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وتعمل على تغيير نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية وتغييرها بالقوة الإرهاب وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم ".

كما كشف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، عن خطة الإخوان للتخلص منه، قائلًا : "بدأت خطة التخلص مني بعد مجلس الشعب، وكانت الأغلبية من نواب الإخوان، حيث تلفظوا بأفظع الألفاظ ضد القضاء والنائب العام".

وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون اى"، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر: "مرسي أمر بترصد القضاء وحبس الصحفيين وقلت إيه الكلام الفاضي ده، واتصلت بأحمد مكي وقلت له رئيس الجمهورية ده مش فاهم  ولن أنفذ أي أمر".

وكشف تفاصيل اتصاله بـ"حسام الغرياني"، مضيفًا:": "قال لي الشعب يرفضك كنائب عام وعليك تقديم طلب العودة لمحاكم الاستئناف وإلا سيطالك ما طال السنهوري، وقلت له لن أترك مكتبي.. ثم قال اترك منصبك وستعين سفيرا بالفاتيكان.. فقلت له لن اقبل منصب سفير مصر في الفاتيكان والإعلان الدستوري كان  أول مسمار في نعش الإخوان".

وواصل : "المستشار أحمد الزند، أكد لي رفض القضاة هذا التدخل السافر وإعفاءك من منصبك.. وقلت لمرسي هرجع غصب عنك، ويوم 30 يونيو رفضت المحكمة طعن نائب الإخوان طلعت عبد الله  وعدت لمنصبي مرة أخرى".

وأكد المستشار عبد المجيد محمود، أن ما يحدث في مصر من إنجازات يعبر عن إرادة قوية وحقيقية لبناء مصر الحديثة، حيث تحمل الشعب تبعات التنمية والبناء على ثقة كاملة فيمن يقوده لهذا البناء.

وأوضح أن فترة حكم الإخوان كانت فترة "عبثية"، مضيفًا :"مكانهم طول عمرهم في السجون نتيجة إجرامهم، وكان لا بد من سقطوهم وسقطوا بالفعل.. وجميع قيادات الجماعة الإرهابية مكانها الطبيعى في السجن".
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