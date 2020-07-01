قلت لـ محمد مرسي إنت مكانك السجن.. النائب العام الأسبق يكشف تفاصيل خطة الإخوان للتخلص منه.. فيديو

وجّه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، رسالة إلى الشعب المصري في الذكري الـ 7 من ثورة 30 يونيو، قائلًا: "تحية للشعب المصري وقائد مصر الرئيس السيسي الذي يعمل على بناء هذا الوطن مع أبنائه؛ ليعود لمكانته ومكانه الذي يتفق مع تراثه وتاريخه".
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وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي خالد أبو بكر : "تحية للرئيس السيسي الذي يعمل لوطنه تنفيذًا للقسم الذي طوق عنقه.. تحية لشهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة وتحية للقضاة الشرفاء الذين استشهدوا في سيناء.. تحية للشهيد هشام بركات وتحية لكل مخلص يتحمل تبعات العمل و البناء والتنمية في هذه الفترة".
وتابع: "لا شك أنها أيام جميلة في مقابل ما شهد الشعب المصري والقضاء من أيام سوداء.. لكننا وقفنا في وجه هذه العصابة والجماعة والتنظيم والكيان.. أبناء الوطن والقضاء والنيابة العامة وقفوا بقوة وشدة في وجههم".
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وكشف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق، أسرارًا جديدة وتفاصيل لقائه الأول بالرئيس الراحل المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه لمصر.
وقال النائب العام الأسبق، ، إنه التقى مرسي أول مرة بوجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية، مضيفًا: "لا يمكن أن تشعر أبدًا أنك أمام رئيس جمهورية مصر.
وواصل: " قلت لمرسي في قصر الاتحادية أنت إخوان مسلمين وكنت فى السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وتعمل على تغيير نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية وتغييرها بالقوة الإرهاب وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم ".
كما كشف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، عن خطة الإخوان للتخلص منه، قائلًا : "بدأت خطة التخلص مني بعد مجلس الشعب، وكانت الأغلبية من نواب الإخوان، حيث تلفظوا بأفظع الألفاظ ضد القضاء والنائب العام".