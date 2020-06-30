شكري: لمسنا تفهما من أعضاء مجلس الأمن بعد عرض مصر لمشكلة السد الإثيوبي .. فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جلسة مجلس الأمن بالأمس أعطت فرصة لمصر بعرض مشكلة سد النهضة بشكل واضح أمام الجميع.





وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي ٱم سي" الفضائية، أن مصر عرضت المراحل المختلفة من المفاوضات التي أجريت في الفترة السابقة في ملف سد النهضة.





وتابع وزير الخارجية، أن ما لمسناه بعد جلسة مجلس الأمن بالأمس، أن هناك تفهما كبيرا من دول أعضاء المجلس لحل ملف سد النهضة.





وأوضح أن هناك اهتماما من أعضاء مجلس الأمن بما عرضته مصر حول ملف سد النهضة.





وأشار إلي أن هناك مسارات متوازية لحل أزمة سد النهضة وهم مسار مجلس الأمن ومسار الاتحاد الأفريقي.