البترول تكشف تفاصيل اكتشاف الذهب الجديد بالصحراء الشرقية ..فيديو

كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول ، تفاصيل اكتشاف الذهب الجديد با لصحراء الشرقية ، مؤكدا أن أن هذا الكشف التجاري الجديد للذهب بإحتياطي يتجاوز مليون أوقية بحد أدني .





وأضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية علي فضائية " إكسترا نيوز" ، هذا الكشف جاء بعد تطبيق إستراتيجية تم وضعها لتطوير الثروة المعدنية و تحقيق عائدات منها ، لافتًا إلى أن هذا الأمر يضع مصر علي خريطة التعدين العالمي.





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ولفت "المتحدث بإسم وزارة البترول"، إلي أن الكشف الجديد للذهب يقع في منطقة إمتياز شركة شادتين للثروة المعدنية ، منوها إلى أن هذا الكشف يؤكد أن منطقة الصحراء الشرقية في مصر واعدة بالمعادن النفيسة خاصة الذهب.



