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البترول تكشف تفاصيل اكتشاف الذهب الجديد بالصحراء الشرقية ..فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:11 م
حمدي عبدالعزيز المتحدث
حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول
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محمود محسن
كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول ، تفاصيل اكتشاف الذهب الجديد بالصحراء الشرقية ، مؤكدا أن أن هذا الكشف التجاري الجديد للذهب بإحتياطي يتجاوز مليون أوقية بحد أدني .

وأضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية علي فضائية " إكسترا نيوز" ، هذا الكشف جاء بعد تطبيق إستراتيجية تم وضعها لتطوير الثروة المعدنية و تحقيق عائدات منها ، لافتًا إلى أن هذا الأمر يضع مصر علي خريطة التعدين العالمي.

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ولفت "المتحدث بإسم وزارة البترول"، إلي أن الكشف الجديد للذهب يقع في منطقة إمتياز شركة شادتين للثروة المعدنية ، منوها إلى أن هذا الكشف يؤكد أن منطقة الصحراء الشرقية في مصر واعدة بالمعادن النفيسة خاصة الذهب.

وأضاف أن شركة الثروات والموارد للتعدين تقوم بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقًا لتعاقدها مع شركة شلاتين.
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