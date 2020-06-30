شطة يكشف سبب قرار CAF بتقليص مباريات نصف نهائي أبطال إفريقيا .. فيديو

كشف عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، عن أهمية قرار تأجيل بطولة الأمم الأفريقية التي كان مقررا لها في الكاميرون 2021.
وقال شطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن هذا القرار جاء بسبب قيام الاتحاد الدولي بإلغاء الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.
وأضاف شطة: ستقام بطولة مجمعة لباقي مباريات الكونفدرالية الإفريقية في المغرب، أما دوري الأبطال فلا يزال ندرس عدة مقترحات ومن بينها إقامة البطولة في الإمارات.
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وأكمل:" قرار بعض الدول الأفريقية باستئناف الدوريات المحلية شجع كاف على إصدار قرار باستكمال مسابقاته سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.
وأوضح: أن بطولة أمم أفريقيا للمحليين ستقام في يناير أو فبراير 2021 والتي كان مقرر لها يوليو وأغسطس، بدلا من امم افريقيا للكبار.
وأشار إلى أن إقامة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على أرض محايدة يحمل فرصا متساوية لجميع الفرق لحصد اللقب.