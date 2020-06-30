AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شطة يكشف سبب قرار CAF بتقليص مباريات نصف نهائي أبطال إفريقيا .. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:17 م
شطة
شطة
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، عن أهمية قرار تأجيل بطولة الأمم الأفريقية التي كان مقررا لها في الكاميرون 2021. 

وقال شطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن هذا القرار جاء بسبب قيام الاتحاد الدولي بإلغاء الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.

وأضاف شطة: ستقام بطولة مجمعة لباقي مباريات الكونفدرالية الإفريقية في المغرب، أما دوري الأبطال فلا يزال ندرس عدة مقترحات ومن بينها إقامة البطولة في الإمارات. 


وأكمل:" قرار بعض الدول الأفريقية باستئناف الدوريات المحلية شجع كاف على إصدار قرار باستكمال مسابقاته سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية. 

وأوضح: أن بطولة أمم أفريقيا للمحليين ستقام في يناير أو فبراير 2021 والتي كان مقرر لها يوليو وأغسطس، بدلا من امم افريقيا للكبار.

وأشار إلى أن إقامة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على أرض محايدة يحمل فرصا متساوية لجميع الفرق لحصد اللقب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحديد موعد استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. الكاف يرد

كاف يقدم سيناريوهات بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي والجديد

هل اقترب الدوري المصري من الإلغاء؟.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن النسخة الجديدة من بطولة إفريقيا

بيان رسمي.. الكاف يعلن خطته لاستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

انفراجة كبيرة في تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

مصير الأهلي والزمالك.. 5 ملفات تنتظر الحسم في اجتماع الكاف غدا

ترشيحاتنا

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

بعد قرار كاف بإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا.. أسامة خليل: يبرز إمكانيات اللاعبين.. وشطة: مصر والمغرب السبب.. ورضا عبد العال: قرار سليم

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

سامح شكري: تحفظ إثيوبيا على عرض مصر ملف سد النهضة بـ مجلس الأمن غير مفهوم

AdvertisementS

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

طالب بالتصويت على منح اللقب للأهلي.. رضا عبد العال يستشهد بقرارات الاتحاد الإفريقي لإلغاء دوري الموسم الحالي

اخبار النادي الأهلي.. تجديد تعاقد فايلر.. موعد مباراة أبطال أفريقيا.. واستكمال خمسة مشروعات

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

الوداد المغربي: لقاء الأهلي ازداد صعوبة والسفر مبكرا للكاميرون للتعود على الطقس

رضا عبد العال: عرض الزمالك سبب عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي.. تفاصيل

أتلتيكو مدريد يتعادل أمام برشلونة من ركلة جزاء ..فيديو

بعد قرار كاف بإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا.. أسامة خليل: يبرز إمكانيات اللاعبين.. وشطة: مصر والمغرب السبب.. ورضا عبد العال: قرار سليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم

بالتزامن مع 30 يونيو.. خالد سعد: لن نتعافى من أزمة كورونا قبل هذا الموعد.. فيديو