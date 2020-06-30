AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تروج لـ رحلاتها المنتظمة إلى إسبانيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
أعلن مكتب مصر للطيرانً بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن تنظيم رحلات منتظمة مباشرة إلى مدينتي مدريد وبرشلونة، وذلك بالتزامن مع استئناف الشركة رحلاتها الجوية بعد توقف لمدة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا. 

وأوضح مكتب مصر للطيران في مدريد، أن الشركة تسيير رحلاتها بشكل منتظم إلى ٣٠ مطار دولي بشكل مبدئي اعتبارًا من الأول من يوليو، بينها أيضا الطيران المباشر إلى مدينتيّ مدريد وبرشلونة.

وناشد مكتب مصر للطيران بمدريد، المواطنين الراغبين في السفر من وإلى مصر التواصل مباشرةً مع شركة مصر للطيران لحجز التذاكر وتوجيه أي استفسارات في ذلك الشأن فيما يتصل بالإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.

تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، الموافق 1 يوليو، رحلاتها الجوية المنتظمة، لأكثر من 29 نقطة مباشرة بدول العالم، بعد فترة توقف استمرت لنحو ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على خلفية قرار الحكومة المصرية بوقف الرحلات الجوية من وإلى المطارات المصرية لمواجهة الجائحة الوبائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة اعتبارا من يوليو القادم

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية

برلماني: تسيير مصر للطيران رحلات لـ 29 وجهة دولية قرار تحفيزي لعودة السياحة

برلماني يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء انطلاق رحلات الطيران واستقبال السائحين

بعد تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد.. نائب: عودة حركة الطيران ضرورية

حقيقة رفض تركيا تسيير رحلات مصرية بين البلدين

ترشيحاتنا

الصحة: تعافي 18460 من مصابي كورونا

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

القومي للبحوث: لقاح و3 أدوية سيتم الإعلان قريبا عنها لعلاج كورونا.. فيديو

رضا عبد العال: عرض الزمالك سبب عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي.. تفاصيل

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم

بالتزامن مع 30 يونيو.. خالد سعد: لن نتعافى من أزمة كورونا قبل هذا الموعد.. فيديو