للمسافرين على رحلات الطيران.. 12 إجراء يجب اتباعها عند وصول المطار حتى صعود الطائرة

تستأنف وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، الموافق أول يوليو، تشغيل رحلات الطيران الدولية المنتظمة من وإلى المطارات المصرية، بعد فترة توقف دامت لنحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





ينشر موقع صدى البلد الإخباري، 12 إجراء يجب على المسافرين على متن الرحلات الجوية، اتباعها داخل المطارات المصرية لإنهاء إجراءات سفرهم بسلام.. تتمثل في التالي:





-يجب الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات ونصف للرحلات الدولية وساعتين ونصف للرحلات الداخلية لإنهاء الإجراءات.





-الالتزام بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المطار وفي الطائرة.





-اقتصار الدخول إلى المطار على المسافرين فقط ويستثنى مرافقي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





-تعقيم اليدين عند الدخول للصالة حيث تتوافر المعقمات في جميع أرجاء المطارات.





-يفضل استخدام الوسائل الالكترونية وتقليل التعامل المباشر مثل طباعة بطاقة صعود الطائرة والـ Check in الالكتروني.





-تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني والتقليل من استخدام الأوراق النقدية في حالة دفع وزن زائد أو مشتريات الأسواق الحرة وغيرها.





-يفضل شراء تذكرة الطيران عبر الوسائل الالكترونية.





-يسمح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية ومعقمات الأيدي فيما لا يزيد على 100 مللي أو ما يعادلها لعبوة السوائل أو الجل للمسافر.





-عند منطقة الجوازات يطلب من المسافرين فتح جوازات سفرهم على الصفحة التي فيها صورهم ثم فتح صفحة التأشيرة وخلع الكمامة للتحقيق من هويتهم، يليها مسح بطاقات صعود الطائرة بأنفسهم





-يجب الالتزام بالإفصاح الطبي عن الحالة الصحية والإبلاغ في حالة أي أعراض للمرض.





-يسمح فقط حمل حقائب اللاب توب ومتعلقات الرضع على الطائرة لتجنب الازدحام في المحطة والطائرة.



