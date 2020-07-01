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رياضة

خالد قمر: وقعت للأهلي.. والزمالك ظلمني

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:15 ص
خالد قمر
خالد قمر
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عمرو ابوبكر
قال خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، إنه ذهب وعاد من وإلي الزمالك ثلاثة مرات حتي استقر في الاتحاد السكندري. 

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "وقعت للنادي الأهلي لكن لم تكن هناك جدية من مسئولية، وهذا ما تسبب في انتقالي إلى نادي الزمالك"

وأوضح: "رحيلي عن الزمالك كان بسبب سوء التوفيق مع الفريق، ونيبوشا مكنش بيعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين فقط".

وتابع: "تعرضت للظلم في آخر موسم لي مع الزمالك مع المدير الفني نيبوشا".
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