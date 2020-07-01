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عبد المنعم سعيد: مصر تنشئ 14 مدينة جديدة ستخدم أجيالاً.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:05 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
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هاني حسين
قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن مصر تنشئ 14 مدينة جديدة في كافة ربوع الوطن .

وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن  المدن الجديدة  تعيش لسنوات طويلة وتخدم أجيالا.

وأشار عبد المنعم سعيد، إلى مصر دخلت في مشروعات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية".

وأكمل عبد المنعم سعيد: "الرئيس السيسي أكد على ضرورة مضاعفة ساعات العمل من أجل إحداث التنمية في  كافة القطاعات وتحسين معيشة المواطن المصري".

ولفت عبد المنعم سعيد إلى أن تطوير قطاع التعليم والصحة يسهم في إحداث حالة من الرضا لدى المواطن، مضيفا أن الدولة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل من خلال مشروعات التنموية في مختلف المجالات.
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