عبد المنعم سعيد: مصر تنشئ 14 مدينة جديدة ستخدم أجيالاً.. فيديو

قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن مصر تنشئ 14 مدينة جديدة في كافة ربوع الوطن .





وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن المدن الجديدة تعيش لسنوات طويلة وتخدم أجيالا.





وأشار عبد المنعم سعيد، إلى مصر دخلت في مشروعات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية".





وأكمل عبد المنعم سعيد: " الرئيس السيسي أكد على ضرورة مضاعفة ساعات العمل من أجل إحداث التنمية في كافة القطاعات وتحسين معيشة المواطن المصري".



