قال لي «هتتعلق في المشنقة».. محمود بدر يكشف كواليس لقاء قيادي إخواني به قبل 30 يونيو

نفى محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد، قيامه بالاتصال مع جهة من مؤسسات الدولة، قبل ثورة 30 يونيو.





وأضاف "بدر"، في حواره لبرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى : "احنا كنا مطمئنين وعندنا ثقة تامة في القوات المسلحة المصرية وأنها هتنحاز في النهاية لإرادة المواطنين لأن أحكام التاريخ بتقول كده".





وأشار "بدر" إلى أن " أحمد أبو بركة، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، حدث بيني وبينه لقاء قبل ثورة 30 يونيو بـ 10 أيام ، لقيته بيقول لي إن الرئيس المعزول مرسي هيتكلم، وهيعمل حاجة كويسة للشباب، ورديت عليه إني مش حلمي أبقى نائب محافظ أو حتى وزير".



