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قال لي «هتتعلق في المشنقة».. محمود بدر يكشف كواليس لقاء قيادي إخواني به قبل 30 يونيو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:43 ص
محمود بدر
محمود بدر
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عبد الخالق صلاح
نفى محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد، قيامه بالاتصال مع جهة من مؤسسات الدولة، قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف "بدر"، في حواره لبرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى: "احنا كنا مطمئنين وعندنا ثقة تامة في القوات المسلحة المصرية وأنها هتنحاز في النهاية لإرادة المواطنين لأن أحكام التاريخ بتقول كده".

وأشار "بدر" إلى أن "أحمد أبو بركة، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، حدث بيني وبينه لقاء قبل ثورة 30 يونيو بـ 10 أيام، لقيته بيقول لي إن الرئيس المعزول مرسي هيتكلم، وهيعمل حاجة كويسة للشباب، ورديت عليه إني مش حلمي أبقى نائب محافظ أو حتى وزير".

واستطرد بدر: "أبو بركة قالي، الجيش والشرطة هيبقوا معانا؛ لأننا الشرعية، وأنت هتشيل الليلة لوحدك، وهتتعلق على المشنقة"، ليرد بدر: "الجيش والشرطة هيبقوا مع الناس، والناس معانا، وهتنزل في 30 يونيو، وساعتها الجيش هيفعصكم".
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