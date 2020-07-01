بشرى: «القمر آخر الدنيا» يعتمد على البطولة الجماعية

قالت النجمة بشرى، إن مسلسل "القمر آخر الدنيا" يعتمد علي البطولة الجماعية.

وأوضحت في تصريح لـ "صدى البلد": أعتبر مسلسل "القمر خر الدنيا" عملاً جماعياً وليس بطولة مطلقة، فمن وجهة نظري أن البطولة المطلقة ستكون بعد هذا العمل "القمر آخر الدنيا".

وأكملت: "أنا متصدرة العمل بحكم أنني الأقدم بالإضافة الي حصولي على لقب "أفضل ممثلة" في مهرجانات عديدة والاسم الأكبر في هذا العمل وأريد أن أقول أن كل المشاركين في العمل لهم أعمال فنية ناجحة ومستقبل باهر.

مسلسل "القمر آخر الدنيا " يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها البعض وخاصة علاقة الأم بابنائها وصلة الأرحام فهو يركز علي الطبقة المتوسطة وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز علي طبقة معينة .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.