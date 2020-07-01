ليس ماني .. محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب هذا الموسم في ليفربول

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن أفضل لاعب داخل فريق الريدز هذا الموسم، وذلك بعد تحقيق لقب "البريميرليج" لأول مرة منذ 30 عاما.
وقال صلاح خلال مقابلة تلفزيونية مع "بي أن سبورت": صعب اختار مين أفضل لاعب في الموسم السنة دي كلنا عملنا موسم هايل والاختيار صعب لو هختار لاعب غير نفسي يبقى أفضل لاعب في الموسم هايبقى هندرسون".
وسيخوض ليفربول مواجهة السيتي بعدة غيابات، على غرار ناثانييل كلاين الذي أعلن النادي قبل أيام الاستغناء عنه بسبب تعدد إصاباته، بالإضافة إلى جويل ماتيب الذي يُعاني من إصابة في إصبع القدم، وجيمس ميلنر المصاب في أوتار الركبة، فضلًا عن شيردان شاكيري.
وحقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي بعد سقوط مانشستر سيتي حامل اللقب أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.
وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشيستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.