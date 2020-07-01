ليس ماني .. محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب هذا الموسم في ليفربول

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن أفضل لاعب داخل فريق الريدز هذا الموسم، وذلك بعد تحقيق لقب "البريميرليج" لأول مرة منذ 30 عاما.





وقال صلاح خلال مقابلة تلفزيونية مع "بي أن سبورت": صعب اختار مين أفضل لاعب في الموسم السنة دي كلنا عملنا موسم هايل والاختيار صعب لو هختار لاعب غير نفسي يبقى أفضل لاعب في الموسم هايبقى هندرسون".



