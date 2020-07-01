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أخبار العالم

دعوى قضائية.. قطر جندت عملاء بالاستخبارات الأمريكية لاستهداف إليوت برويدي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:24 ص
إليوت برويدي رجل
إليوت برويدي رجل الأعمال الأمريكي
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قسم الخارجي
كشفت دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة عن استئجار قطر قراصنة بينهم عملاء سابقين في جهاز الاستخبارات الأمريكي والمخابرات العسكرية لاختراق أجهزة رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي.

ويقول رجل الأعمال الجمهوري إليوت برويدي إن  قطر جندت مسؤولي المخابرات الأمريكية السابقين لتنفيذ عملية تجسس إلكترونية عام 2018 على خوادم بريده الإلكتروني الشخصي والتجاري، بحسب موقع "فري بيكون".

وأوضح برويدي أن هذه المعلومات تم تسريبها لاحقًا إلى وسائل الإعلام من أجل تشويه سمعة الناشط في الحزب الجمهوري لفترة طويلة وتعزيز مصالح الدوحة في أمريكا، بعد هجومه على النظام القطري وكشف علاقته بالإرهاب.

وتكشف الدعوى عن استخدام قطر قراصنة مقرهم الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط غير قانوني وهجمات مماثلة ضد منتقدي قطر البارزين.

واعتمدت قطر في جرائم القرصنة على مجموعة استشارية دفعت لها أموالا طائلة، وهي مكونة من مسؤولين سابقين في الاستخبارات المركزية والعسكرية، كما عملت على سرقة المواد والبيانات الخاصة بإليوت برويدي وتسريبها للصحافة.

وأقام برويدي في وقت سابق دعاوى قضائية ضد شركات على صلة بقطر يتهمها بالوقوف وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف أفراد مقربين من الإدارة الأمريكية وجهوا انتقادات للدوحة.
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