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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: مد فترة التقدم لمكافآت النشر الدولي حتى منتصف يوليو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:28 ص
الخشت
الخشت
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ثابت البطل


وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على مد فترة التقدم لمكافأت النشر العلمي الدولي للأبحاث المنشورة في عام 2019، أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حتى منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أساتذة الجامعة وباحثيها لاستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على مكافآت النشر الدولي.


وأوضح الدكتور محم الخشت، أن الخطة التنفيذية للجامعة تتضمن تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات ومشروعات الأبحاث القومية والدولية، ودعم أنشطة رعاية الباحثين والهيئة المعاونة، وتحديث خطة البحث العلمي وربطها بقضايا التنمية الشاملة، وربط النشر العلمي الدولي بخدمة قطاعات الصناعة والزراعة، والتوسع في المشروعات البحثية القائمة على التمويل المشترك، والتوسع في عقد اتفاقيات للتعاون البحثي مع الجامعات الأجنبية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة اهتمامه الكبير بالبحث العلمي في كافة المجالات، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة علي البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط، مؤكدًا ثقته الكبيرة في علماء الجامعة وباحثيها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قرر في وقت سابق زيادة مكافآت النشر العلمي بنسبة 100% للأبحاث المنشورة عام 2019 ولها استشهادات دولية خلال عام النشر، بشرط أن تكون منشورة في دوريات علمية عالمية لها معامل تأثير، كما تم رفع قيمة مكافآت النشر الدولي في مجلتي Science و Nature إلى 150 ألف جنية، إلى جانب رفع قيمة النشر الدولي لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية عن العام السابق، لتشجيع النشر الدولي في هذا القطاع، وتخصيص جوائز تميز لأفضل كلية وقسم وباحث من حيث معدلات النشر
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