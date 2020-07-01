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تعليم

للفرق النهائية.. جامعة حلوان تطلق خدمة الاستعلام عن رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:35 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الأربعاء، عن الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستقبال الطلاب وتأمينهم أثناء أداء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية. 

وبحسب بيان، أعدت الجامعة مجموعة من الضوابط العامة التي يجب على الطلاب اتباعها، وأكد على أن الجامعة حريصة على  تكثيف الإجراءات الاحترازية، واستمرار وتكثيف أعمال التعقيم بشكل دوري لضمان أعلى درجات السلامة والأمان، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، كما أتاحت الجامعة خدمة الاستعلام عن مقر لجنة الامتحانات ورقم الجلوس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التالى



ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة  تفاصيل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية للجان الامتحان بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب وآخر عن مترين، وناشد أبناءه الطلاب بضرورة الإلتزام بإتباع القواعد التي تم الإعلان عنها وذلك لضمان سلامتهم أثناء فترة الإمتحانات حيث وضعت الجامعة مجموعة من التعليمات الهامة لامتحانات نهاية العام للفرق النهائية  وتتمثل فى : 

١-  حضور الطلاب إلى مقر لجنة الامتحانات قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.
٢- يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات التقدم باعتذار لمجلس الكلية قبل موعد الامتحانات على أن يكون الاعتذار عن كافة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
٣- يمكن تقديم اعتذار فى الحالات الطارئة والمرضية ولا يعد الغياب رسوبًا في هذه الحالات.
٤- لا يجوز دخول الحرم الجامعى بدون ارتداء الكمامات، ويتم قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب عند مداخل الكليات.
٥- على اى طالب تظهر عليه أعراض مرضية  في الامتحان إبلاغ الطبيب المتواجد لإجراء اللازم.
٦-  على كل طالب أن يصطحب معه الأدوات التي يحتاجها من أقلام وآلة حاسبة ومسطرة وغيرها.
٧-  يتم توقيع الطالب فى كشف الحضور بالقلم الخاص به.
٨-على كل طالب أن يصطحب معه المستلزمات الشخصية التى قد يحتاجها مثل زجاجة مياه أو وجبة خفيفة.
٩- على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة قبل وبعد الامتحان، وحتى العودة للمنزل مع استخدام المطهرات.
١٠- على الطلاب الالتزام بتعليمات الأمن الجامعى ومغادرة الجامعة بعد أداء الامتحان مباشرة.
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