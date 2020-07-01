حصد أكثر من مليار دولار.. فيلم كرتوني جديد عن سلاحف النينجا "تفاصيل"

كشف موقع deadline عن تحضير الممثل الأمريكي سيث روجن واستديوهات Nickelodeon لرسوم المتحركة لفيلم كرتوني جديد عن سلاحف النينجا ، استكمالا لسلسلة الأفلام التي حصدت أكثر من مليار دولار.





وأشار موقع deadline إلى أن الفيلم سيكون من إخراج المخرج جيف روي، ومن تأليف بريندان أو بريان، مشيرًا إلى أنه لم يتأكد حتى هذه اللحظة مشاركة سيث روجن بالأداء الصوتي في الفيلم.





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وسلاحف النينجا هم أربعة سلاحف خيالية مجسمة سُميت على أسماء الفنانين الإيطاليين في عصر النهضة . تم تدريبهم على يد جرذ متحول يُسمى سينسي على فن النينجوتسو .



