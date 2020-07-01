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مرأة

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:31 ص
مشروب يقوي المناعة
مشروب يقوي المناعة
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أسماء عبد الحفيظ

فى ظل ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا، يحتاج الكثير من الأشخاص لتناول الوجبات والمشروبات التى ترفع المناعة وتساعد على طرد السموم والفضلات من الجسم.


لذلك كشف موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير عن مشروب يمكن تناوله ساخنا وباردا، لتقوية المناعة وطرد الفضلات.


المكونات:

4 ثمرات ليمون
قطع زنجبيل
عسل أبيض
ماء
نعناع طازج


طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل:

قطعي الليمون وأضيفيه للخلاط مع قطع الجنزبيل.
أضيفي النعناع الطازج و3 أكواب من الماء.
اخفقي المكونات جيدا ثم صفيه حسب رغبتك ثم أضيفي العسل واخفقيه مرة أخرى، يمكنك تناول المشروب ساخنا بإضافة المكونات لماء مغلي حسب الرغبة.

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