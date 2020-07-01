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تعليم

بالأسماء .. تنسيق مدارس الثانوي الفني بمحافظة أسيوط

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، تنسيق مدارس الثانوي الفني للعام الدراسي 2020 / 2021 بمختلف مراكز المحافظة.

وكانت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك كشف بأسماء مدارس التعليم الثانوي الفني والحد الأدنى لدرجات القبول بها والتوزيع الجغرافي للمدارس وعدد الطلاب المتوقع قبولهم بكل مدرسة.
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وجاءت مدرسة أسيوط الثانوية الفندقية في مقدمة التنسيق بمجموع قبول 259.5 ومن المتوقع قبول 86 طالب وطالبة بالمدرسة بينما جاءت مدارس التعليم الفني الزراعي في المركز الأخير بمجموع قبول 180 درجة ومن المتوقع قبول 10 آلاف و703 طلاب  بـ 13 مدرسة ثانوي زراعي بمختلف مراكز المحافظة .

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  اعتمد في وقت سابق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021 بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.
بالأسماء .. تنسيق مدارس الثانوي الفني بمحافظة أسيوط
بالأسماء .. تنسيق مدارس الثانوي الفني بمحافظة أسيوط
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