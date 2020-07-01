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أخبار البلد

الكهرباء: شرط لا بديل عنه للتقديم على العداد الكودي للمبانى المخالفة.. تعرف عليه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن وزارة الكهرباء تتلقى اليوم  عبر المنصة الإلكترونية الموحدة  طلب تسجيل تركيب عداد كودى لأصحاب المبانى  المخالفة أو العشوائية، مؤكدا أن من أهم شروط التقديم  صورة  إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التى قام بسدادها وإلا سيتم رفض طلبه .



وأوضح حمزة فى تصريح لـ صدى البلد  ، أن  أى مواطن لا يملك أي إيصال ممارسة أو ضبطية قضائية يمكنه التوجه لإدارة الكهرباء التابعة له وعمل ممارسة أو محضر ضبطية قضائية كإجراء أساسي كى يحق له التقدم على طلب لتوصيل وتركيب العداد الكودى المؤقت .

ويمكن التقديم من خلال هذا الرابط 

https://eservices.eehc.gov.eg/



وأوضح  وزيرالكهرباء،  فى تصريح سابق لـ صدى البلد ، أنه لن يتم السماح نهائيا  بتلقي الطلبات من خلال شركات توزيع الكهرباء يدويا كمان كان يحدث فى الماضى، وذلك لمنع تكدس وزحام المواطنين  تنفيذا للإجراءات الاحترازية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن  مجلس الوزراء  قد وافق فى أول أبريل الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب  العدادات الكودية ، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
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