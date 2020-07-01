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استعدادا لعودة السياحة.. رئيس القابضة للمطارات يوضح الإجراءات الاحترازية داخل المطار

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:43 م
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" جولة من داخل مطار القاهرة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية داخل مطار القاهرة الدولي.


واستقبلت فضائية "إكسترا نيوز" المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.


وأوضح المهندس محمد سعيد محروس، بعض الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطار، منذ لحظة دخول الراكب للمطار وحتى ركوبه الطائرة.


وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الراكب يتم دخوله من البوابة الرئيسية، وتم وضع علامات إرشادية في أماكن انتظار الركاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وأضاف أن العلامات تسهل على الركاب معرفة الأماكن الصحيحة المفترض أن يتواجد بها، موضحا أن هناك أجهزة تعقيم في جميع الماكن داخل المطار.


وأوضح أن الحقائب تتم مراقبتها بأجهزة الأشعة فوق الصوتية من قبل وزارة الداخلية، لتأمينها، بالإضافة إلى علامات في أرض المطار لتسهيل حركة المواطنين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وأظهر التقرير الكاميرات الحرارية داخل المطارات، والتي تقيس درجات الحرارة للمسافرين، قبل السماح لهم باستكمال الرحلة.
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