كارول سماحة تشوق الجمهور بصورة مع حبيبها في bon voyage

حرصت كارول سماحة، على اتباع اسلوب التشويق للاعلان عن كليبها الجديد "bon voyage" المقرر طرحه اليوم والذي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز و المخرجة بتول عرفة.
وذلك من خلال نشرها لصورة تجمعها بحبيبها بالكليب عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ، وقامت بإخفاء وجهه، لزيادة حماسة الجمهور حول هوية حبيبها بالكليب ، والذي من المحتمل أن يكون نجم مشهور او شخصية معروفة.
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"bon voyage" إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.