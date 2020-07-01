AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كارول سماحة تشوق الجمهور بصورة مع حبيبها في bon voyage

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:47 م
كارول سماحة
كارول سماحة
Advertisements
آيه عاطف
حرصت كارول سماحة، على اتباع اسلوب التشويق للاعلان عن كليبها الجديد "bon voyage" المقرر طرحه اليوم والذي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز و المخرجة بتول عرفة. 

وذلك من خلال نشرها لصورة تجمعها بحبيبها بالكليب عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ، وقامت بإخفاء وجهه، لزيادة حماسة الجمهور حول هوية حبيبها بالكليب ، والذي من المحتمل أن يكون نجم مشهور او شخصية معروفة.

إقرأ أيضاً:

"bon voyage"  إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين  : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مرحلة اللمسات النهائية.. كارول سماحة تستعد لعمل فنى جديد

كارول سماحة تقدم أغنية بالعربية والفرنسية قريبا

الثلاثاء المقبل.. كارول سماحة تستعد لتصوير فيديو كليب جديداً.. تفاصيل

تصوير الكليب الجديد في مصر.. ظهور جديد لكارول سماحة عبر إنستجرام .. شاهد

كارول سماحة تشارك متابعيها بمقطع من أغنية صحابي

صورته في مصر.. كارول سماحة تشارك بصورة من كواليس الفيديو كليب الجديد

ترشيحاتنا

مصر ملتزمة بالإطار الزمني .. شكري يرد على احتمالات استخدام الصين حق الفيتو لصالح إثيوبيا

الصلاة على النبي .. على جمعة يوضح عددها وصيغها و10 فوائد لها

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد

لمواجهة كورونا..خطة النواب توافق على خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات

AdvertisementS

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

شرم والغردقة تستقبلان طائرتين من كييف الأوكرانية.. صور

بالفنون الشعبية | استقبال أول طائرة سياحة من أوكرانيا بمطار الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

بعد إغلاق أكثر من ثلاثة شهور.. الأهرامات تستقبل الزوار من جديد.. فيديو وصور

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون