كارول سماحة تشوق الجمهور بصورة مع حبيبها في bon voyage

حرصت كارول سماحة ، على اتباع اسلوب التشويق للاعلان عن كليبها الجديد "bon voyage" المقرر طرحه اليوم والذي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز و المخرجة بتول عرفة.





وذلك من خلال نشرها لصورة تجمعها بحبيبها بالكليب عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ، وقامت بإخفاء وجهه، لزيادة حماسة الجمهور حول هوية حبيبها بالكليب ، والذي من المحتمل أن يكون نجم مشهور او شخصية معروفة.





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