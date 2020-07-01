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أخبار العالم

بعد انسحاب باريس من عملية حارس البحر.. فرنسا تهدد تركيا بفرض عقوبات جديدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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حسام رضوان
هددت فرنسا اليوم الأربعاء بفرض عقوبات على تركيا، وذلك عقب انسحابها  مؤقتا من عملية "حارس البحر" لحلف "الناتو"  في البحر المتوسط، بسبب الخلافات بشأن ليبيا.

وحسب "سكاي نيوز"، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرض عقوبات جديدة على تركيا ممكن.

وأكد  لودريان  في وقت سابق إن فرنسا طلبت من الاتحاد الأوروبي،”إجراء مناقشة سريعًا جدًا بالعمق وبلا محرمات وبدون سذاجة“ بشأن علاقته مع تركيا.

وكانت فرنسا قد قررت اليوم الانسحاب مؤقتًا من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في المتوسط بسبب خلافاتها مع تركيا منذ أشهر، خصوصًا فيما يخص النزاع في ليبيا.

وقال وزارة الجيوش الفرنسية:"قررنا سحب وحداتنا مؤقتًا من عملية سي جارديان" بانتظار تصحيح الوضع.

وعلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" على انسحاب فرنسا من عملية "حارس البحر"، قائلا إن قرار المشاركة بعملية "حارس البحر" قرار سيادي.

وأضاف أن العملية مستمرة لمكافحة الإرهاب رغم انسحاب فرنسا.

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