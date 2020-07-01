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برلمان

زيادة الكمامات المصروفة وإضافة الكحول.. 5 مقترحات برلمانية لزيادة الفائدة من بطاقات التموين

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:30 م
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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أحمد أيمن
أيد نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن توزيع عدد 2 كمامة قماش على كل بطاقة التموين خلال الشهر، مطالبين بضرورة بحث زيادة الكمامات المصروفة والتحديث المستمر للمنظومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم محدودي الدخل في هذا الصدد.

ويستعرض "صدى البلد" مقترحات النواب في هذا الشأن:

1. بحث الزيادة التدريجية للكمامات المصروفة على بطاقات التموين بدلا من كمامتين فقط وذلك لتغطية جميع أفراد الأسرة خاصة الأسر الكبيرة أكثر من 4 أفراد.

2. إضافة الكحول إلى بطاقة التموين بجانب الكمامات بواقع لتر لكل أسرة، على أن يكون اختياريا وبسعر مخفض لدعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة.

3. تشديد الرقابة على تجار التموين والسوق السوداء للتأكد من عدم بيع كمامات التموين واستغلالها في تحقيق الربح على حساب المواطن، خاصة في ظل انخفاض تكلفتها حيث يقدر ثمنها على البطاقة 8.5 بدلا من 20 جنيها.

4. إعطاء أولوية الكمامتين المصروفتين على بطاقة التموين لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نظرا لضعف المناعة لديهم وزيادة قابليتهم للإصابة بفيروس كورونا عن غيرهم. 

5. التحديث المستمر في منظومة بطاقات التموين خلال فترة فيروس كورونا، وذلك بإضافة المزيد من وسائل التعقيم والتطهير وغيرها من المستلزمات الطبية لمواجهة احتكار التجار وغلاء الأسعار.
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