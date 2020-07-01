AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمنصب عميد كلية الطب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:48 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
خالد رياض
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات كلية الطب البشري، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين المتقدمين لمنصب العميد، وهم :
 

1-الدكتور أسامة محمد رشاد أستاذ الانف والاذن والحنجرة، والمشرف علي وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


2- الدكتور محمد عبد الرحيم عبد المولي أستاذ جراحة التجميل و الحروق .


3- الدكتور مجدي محمد أمين أستاذ النساء والتوليد والقائم بعمل عميد كلية الصيدلة . 


4- الدكتور أحمد محمد بغدادي استاذ القلب والأوعية الدموية ومدير وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي .


5- الدكتور شاذلي صالح موسي استاذ جراحة العظام .


6- الدكتور حسان عبد الرحمن نعمان أستاذ جراحة العظام والمشرف علي كلية الطب البشري .


وأوضح عزيز ان اعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الاحد القادم الموافق 5 يوليو، على ان تبدأ  إجراءات اختيار أفضل ثلاثة مرشحين من المتقدمين للمنصب تمهيدًا لرفعهم لرئيس الجامعة يوم الاحد الموافق 19 يوليو 2020 .


اقرأ ايضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى سوهاج الجامعي تنقذ شابا من طعنة قاتلة في القلب

استخراج "بنسة شعر" من الجهاز التنفسي لرضيعة بمستشفى سوهاج

يوحنا وفيليب آخرهما.. 48 شهيدا بكورونا في الجيش الأبيض

بعد وفاة 3 جدد.. الأطباء: 58 ضحايا كورونا من جيش مصر الأبيض

تقديم أفضل ثلاثة مرشحين لرئيس الجامعة.. 21 يونيو فتح باب الترشيح لعمادة طب سوهاج

71 شهيدا بسبب كورونا.. جيش مصر الأبيض يودع 3 أعضاء جدد

ترشيحاتنا

موازنة البرلمان توافق على فرض 100 جنيه رسما سنويا لكل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية

13 موافقة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء الحكومة اليوم.. تعرف عليها

سامح شكري: تطور خلال الاسبوعين المقبلين في قضية سد النهضة

رسلان ينعيه.. وفاة رئيس هيئة السكة الحديد السابق بفيروس كورونا

لحظة وفاء.. قصة زوجين توفيا بسبب كورونا متشابكي الأيدي

من طائرة خاصة .. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية "تيك توك"

AdvertisementS

استغلت شقيقتها الـ8 سنوات لكسب مشاهدات.. اتهامات النيابة لـ ريناد عماد

في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

ضخ دماء جديدة في المواقع.. الانتهاء من حركة تنقلات أفراد الشرطة

مجلس الأمن يقرر وقف كل النزاعات فى العالم 90 يوما لمواجهة كورونا | تفاصيل

إثيوبيا تبدأ حملة تحريضية ضد مصر بسبب سد النهضة

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

الخرطوم بتفاجئنا.. سامح شكري: إحنا مش مطمنين للسد وممكن يغرق السودان

فيديوهات خادشة للحياء.. ضبط منار سامي ومسجل بـ سلاح ومخدرات فى بنها

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

التموين توجه رسالة مهمة للمواطنين بخصوص الكمامات المطروحة.. فيديو

سامح شكري: شكوكنا تزداد تجاه نوايا الجانب الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ المكسيكي .. طريقة عمل فاهيتا الروبيان

بـ إطلالة كلاسيكية.. كنده حنا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

شديدة الخطورة .. تعرف على الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الصحة