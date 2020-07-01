جامعة سوهاج تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمنصب عميد كلية الطب





1-الدكتور أسامة محمد رشاد أستاذ الانف والاذن والحنجرة، والمشرف علي وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





2- الدكتور محمد عبد الرحيم عبد المولي أستاذ جراحة التجميل و الحروق .





3- الدكتور مجدي محمد أمين أستاذ النساء والتوليد والقائم بعمل عميد كلية الصيدلة .





4- الدكتور أحمد محمد بغدادي استاذ القلب والأوعية الدموية ومدير وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي .





5- الدكتور شاذلي صالح موسي استاذ جراحة العظام .





6- الدكتور حسان عبد الرحمن نعمان أستاذ جراحة العظام والمشرف علي كلية الطب البشري .

وأوضح عزيز ان اعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الاحد القادم الموافق 5 يوليو، على ان تبدأ إجراءات اختيار أفضل ثلاثة مرشحين من المتقدمين للمنصب تمهيدًا لرفعهم لرئيس الجامعة يوم الاحد الموافق 19 يوليو 2020 .









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