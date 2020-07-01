AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السبت المقبل .. الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا للدوري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:59 م
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
Advertisements
نانسي إبراهيم
قرر الجهاز الفني  للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، استئناف التدريبات الجماعية للفريق، السبت القادم، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز نهاية شهر يوليو المقبل.


كان جميع العاملين بنادي الإسماعيلي  خضعوا إلي المسحة الطبية الأولي للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا طبقا لاشتراطات اللجنة الطبية باتحاد الكرة وجاءت سلبية مثلما كانت المسحة الأولى.


اقترب مسئولو النادي الإسماعيلي من التعاقد مع لاعب الأهلى السابق صبري رحيل، الظهير الأيسر الحالي للاتحاد السكندري وذلك لتدعيم مركز الظهير الأيسر خاصة بعد رحيل طارق طه لصفوف بيراميدز.


ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الاتحاد السكندرى لمعرفة طلباتهم المادية نظير الاستغناء عن اللاعب لرغبتهم الملحة فى التعاقد معه .


ومن المنتظر أن يوافق نادى الاتحاد السكندري على عرض النادي، بعد امتلاكه السيد سالم الذى يشارك بشكل أساسي في هذا المركز.


وظل صبري رحيل خلال الموسم الماضي، أسيرًا للدكة طوال الموسم بعد انضمامه للفريق السكندري قادمًا من النادي الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يكثف المفاوضات من جديد للتعاقد مع صالح جمعة

صحيفة تكشف عن أول لاعب يرحل عن الأهلي فى الميركاتو .. تعرف عليه

«صدى البلد» يكشف كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

رغم الاستقرار على رحيله.. جوميز يقود فترة إعداد الدراويش استعدادا للدوري الممتاز

أخبار الرياضة.. الأهلي ينذر مرتضى منصور.. الترجي يحصل على توقيع مدافع الزمالك.. والدوري "مستحيل يكمل"

ترشيحاتنا

الحكومة: إحالة ١٦ ألف مخالفة بناء حتى الآن إلى النيابة العسكرية

تتساقط نقاط بول بعد الوضوء في الصلاة.. هل يكمل صلاته

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

في 30 دقيقة.. ابتكار روبوت يقضي على فيروس كورونا

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

إثيوبيا تبدأ حملة تحريضية ضد مصر بسبب سد النهضة

AdvertisementS

في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

شكرا على تعبك معايا يا بنت الاصول.. محمد عواد يوجه رسالة لزوجته بعد إصابته بكورونا

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

أخبار الرياضة.. الأهلي ينذر مرتضى منصور.. الترجي يحصل على توقيع مدافع الزمالك.. والدوري "مستحيل يكمل"

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

حظر التدخين داخل المنشآت الشبابية والرياضية

لا خلافات مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: أعود لبرنامج زملكاوي الثلاثاء والتحاليل أخرت ظهوري

نجل نجم الأهلي: عودة الدورى صعب فنيا واستكماله منقذ للمنظومة

كلوب: سعيد بتأجيل كأس الأمم الإفريقية.. ولدينا 3 لاعبين من الأفضل في القارة السمراء

جمال الحاجي: حظوظ الزمالك الأعلى في التتويج بدوري أبطال إفريقيا

مجدي عبدالغني: بالورقة والقلم مستحيل استكمال الدوري الممتاز

بسبب لافتات نادي القرن.. الأهلي ينذر رئيس الزمالك رسميا على يد محضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ المكسيكي .. طريقة عمل فاهيتا الروبيان

بـ إطلالة كلاسيكية.. كنده حنا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

شديدة الخطورة .. تعرف على الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الصحة