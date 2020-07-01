عرض مفاجئ من ناد خارج مصر.. سموحة: حسام حسن يقترب من الرحيل

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة
اقتراب رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة
وكتب فرج عامر عبر صفحتة الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "، قائلا:"حسام حسن مهاجم سموحة قد يرحل عن الدوري المصري في اقرب وقت بثمن قياسي ، بعد تلقي سموحة عرض مفاجئ من نادي خارج مصر
وتابع:" المسافات تضيق بين النادي الخارجي وسموحة"
ويرغب حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في الانتقال إلى النادي الأهلي
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وجاءت مفاوضات النادي الأهلي مع مهاجم سموحة عقب رؤية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر لإمكانيات اللاعب.
وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن محاولة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للحصول على خدمات حسام حسن لاعب سموحة