أحمد موسي: لابد أن يكون للدول العربية مواقف واضحة لدعم مصر فى أزمة السد الأثيوبي

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه لابد أن يكون للدول العربية مواقف واضحة لدعم مصر فى أزمة السد الإثيوبي ، موضحًا أن مصر تبحث عن حقوقها.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الافريقى عليه أن يلزم اثيوبيا بعدم البدء فى ملء سد اثيوبيا و الوصول لـ حل لهذه الأزمة.





وأوضح أحمد موسى، أن ما تقوم به أثيوبيا سيؤثر على مصر، وأن العالم يجب أن يعلم أن مصر تبحث عن حقوقها المائية، والماء هو الحياة.





ولفت أحمد موسى، إلى أن الدول تدافع عن مصالحها لأبعد مدى، وأكد أن الأزمة فى ملف السد الإثيوبي تكون فى قواعد الملء والتشغيل و الالتزامات القانونية.





وأشار أحمد موسى، إلى أن، رسائل مصر قوية فى أزمة السد الإثيوبي، وأكد أحمد موسي أنه يتحدث عن حياة المواطنين، وان مصر دولة قوية، وجماعة الإخوان الإرهابية تقف مع أعداء مصر لمنع المياه عن المصريين.



