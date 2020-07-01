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اقتصاد

باحث في النزاعات الدولية: إثيوبيا ألفت رواية حول أزمة سد النهضة في العالم غير النزاع الحقيقي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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اية الجارحي
قال عمرو صلاح باحث في النزاعات الدولية، إن إثيوبيا ألفت رواية حول أزمة سد النهضة في العالم غير النزاع الحقيقي مع مصر، وحاولت الترويج لها عالميا.




وطالب عمرو صلاح رجال الصناعة والباحثين والجامعات والفاعلين غير الحكوميين ببناء رواية غير رسمية وعاقلة وعادلة، داعيا الكاتبين باللغة الإنجليزية ومن لهم أصدقاء فاعلين في الولايات المتحدة للتأثير على الرأي العالمي حول حقوق مصر في نهر النيل.


وأكد صلاح أن حقوق مصر في مياه النيل قضية عادلة بعد دراستها من عدد من الباحثين بالجامعات الأمريكية.


جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها المركز المصري للدرسات الاقتصادية، تحت عنوان معضلة سد النهضة، بحضور عدد من الخبراء.
 

شارك الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

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