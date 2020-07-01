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حقوق مشروعة.. خالد عكاشة: مصر ملتزمة بالنصوص القانونية لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:09 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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البهي عمرو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن مصر و السودان تقومان بجهد دبلوماسي كبير من أجل حل مشكلة وأزمة سد النهضة.



وأضاف العميد خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بهذا الملف، وأن مصر تعتمد على النصوص القانونية فى الحصول على حقها.


ولفت العميد خالد عكاشة إلى أن مصر تطالب بحقوق مشروعة ولكن الجانب الأثيوبي ينشر أشياء غير صحيحة عما يتم من الجانب المصري.


وأوضح عكاشة أن مصر لا تتغول على حق أحد والمشهد اليوم يحتاج قدرا أكبر من الجديدة ولا يحتاج الى احتقانات و مشكلات.


وأشار  إلى أن مصر تبحث عن نقاط اتفاق وتصحيح لبعض الأشياء، وكشف أن هناك جهدا افريقيا ودوليا لحل هذه الأزمة. 


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