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رياضة

التقى ممثلي الأهلي.. اشرف صبحى: التواصل مع لجان الشباب بالأندية للمشاركة في مبادرات الوزارة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:28 م
وزير الشباب يلتقي
وزير الشباب يلتقي ممثلي لجنة الشباب بالنادي الأهلي
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ريهام بكير
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء بديوان الوزارة، أحمد حسام عوض رئيس لجنة الشباب بالنادي الأهلي، ويوسف غراب عضو اللجنة؛ للحديث حول اسهامات اللجنة في المبادرات التطوعية والمشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة في ضوء توجه الوزارة نحو التعاون مع لجان الشباب بالأندية الرياضية في جميع المحافظات. 


ودعا الوزير أعضاء لجنة الشباب بالنادي الأهلي للمشاركة في المبادرة التطوعية التي اطلقتها الوزارة مؤخرًا تحت عنوان Be safe للمشاركة في توعية أعضاء النادي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع عودة النشاط الرياضى بالنادي. 


وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل مع جميع لجان الشباب بالأندية الرياضية للمشاركة مع الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، والإسهام في تنفيذ المبادرات وبرامج الوزارة بشكل تطوعي. 




ومن المقرر أن تستمر لقاءات وزير الشباب والرياضة مع جميع الكيانات الشبابية بالأندية الرياضية خلال الأيام المقبلة لدمجهم والاستفادة من جهودهم فى المبادرات المجتمعية التى تنفذها الوزارة فى مختلف المجالات وخاصة التنموية والمجتمعية منها.


وفى هذا السياق، تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مبادرة Be safe داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية بمشاركة الشباب المتطوعين حيث قام مجموعة من الشباب اليوم بزيارة عدد من الأندية الرياضية للتوعية بالضوابط الصحية والاحتياطات الوقائية، ودعوة شباب الأندية للمشاركة في تنفيذ المبادرة. 


وشملت الأندية التي تم تنفيذ مبادرة Be Safe بها اليوم كلًا من أندية "المرج، الطيران، هليوبوليس، النصر، النيل، المصري القاهري، الزهور، الشيخ زايد، حلوان العام، الشمس، القاهرة، المقاولون، مصر للتأمين، المطرية"
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