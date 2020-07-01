أكثر من مليار جنيه إسترليني.. زفاف هاري وميجان يحقق مكاسب لبريطانيا

ادعت دوقة ساسكس "ميجان ماركل" أن زفافها الملكي على الأمير هاري في قلعة وندسور جمع أكثر من مليار جنيه إسترليني من عائدات السياحة لبريطانيا.





وقالت "ميجان ماركل" أن الدخل المحقق للمال العام من زفافها يفوق بكثير مساهمة أموال دافعي الضرائب في الدولة بأكملها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وكشف محامي "ميجان" إن حفل الزفاف الملكي لم يكن ممولًا بشكل عام من خزينة الدولة، بل بتمويل شخصي من قبل صاحب السمو الملكي أمير ويلز والد هاري الأمير تشارلز.





وأضاف "أي تكاليف عامة تم تكبدها لحفل الزفاف كانت فقط للأمن والسيطرة على الحشود لحماية أفراد الجمهور ، حسبما تراه شرطة التايمز وشرطة العاصمة".





ومع ذلك ، قدرت شركة Brand Finance الاستشارية سابقًا أن الزفاف الملكي سيوفر دعمًا للسياحة في المملكة المتحدة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني فقط.





فيما قال الخبراء في وقت الزفاف أنه سيتم الوصول إلى رقم مليار جنيه إسترليني فقط إذا تم تضمين قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل البيع بالتجزئة والأزياء.





وقدرت زيادة إجمالي اقتصاد المملكة المتحدة بقيمة 1.05 مليار جنيه استرليني ، والتي تضمنت أيضًا 300 مليون جنيه استرليني في قيمة العلاقات العامة ، و 250 مليون جنيه استرليني لتجارة التجزئة والمطاعم ، و 150 مليون جنيه استرليني لصناعة الأزياء و 50 مليون جنيه استرليني على البضائع.