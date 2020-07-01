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رياضة

تشكيل تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن تشكيل فريقه لملاقاة الجار اللندني فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب وست هام يونايتد، في التاسعة والربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا 

خط الدفاع: أزبيلكويتا - روديجر - كريستنسن - ألونسو

خط الوسط:  كانتي - كوفاسيتش - باركلي

خط الهجوم: ويليان - إبراهام - بوليسيتش 

ويدخل تشيلسي اللقاء محتلًا المركز الرابع برصيد 54 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.
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