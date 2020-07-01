أحمد «بوجي»: عانيت مع هاني رمزي في منتخب الشباب.. ومرتضى منصور أعاد هيبة الزمالك

أكد أحمد فتحي "بوجي"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة السابق، أنه عانى أثناء تولي هاني رمزي القيادة الفنية لمنتخب مصر للشباب.





وانضم أحمد فتحي بوجي إلى الزمالك خلال الفترة من 2009 حتى 2011، ثم رحل منه إلى صفوف مصر المقاصة.





أضاف أحمد فتحي خلال استضافته بقناة "الزمالك": "كانت مشكلتي أنني لم ألعب بشكل أساسي وكنت هداف منتخب مصر".





تابع: "مع مرور الزمن حللت الأزمة مع هاني رمزي، كنت أفكر بشكل خطأ، وكنت أرى وقتها أنني ظلمت، لكن هي كانت رؤية الجهاز الفني وكان يجب أن أحترم وجهة نظرهم، لكن أنا كنت لاعبًا صغيرًا عمري 19 سنة وليس لدى خبرات وهذا تسبب في استبعادي من المنتخب".



ووصل: "حدث مني موقف وانفعلت على هاني رمزي بعدما أحرزت هدفًا في مرمى إيطاليا، وانفعلت بشكل غير لائق و(شتمته)، هذا الموقف مر عليه 10 سنوات وكان خلافي مع هاني رمزي".





أكمل: "كان يجب على هاني رمزي أن يقوم باحتوائي وينقل لي الخبرات ولا يذبح لاعبا صغيرا، وألوم عليه ذلك، خاصة وأنه اسبتعدني بعد ذلك من الأولمبياد".





أوضح: "حزنت جدًا أن هاني رمزي عندما كان مع المنتخب الأول وحدثت مشكلة عمرو وردة، كان دور رمزي سلبيًا، وكان يكيل بمكيالين".





وأشار: "وردة عمل جريمة وتكررت وهو يلعب باسم منتخب مصر، وأنا حزين وكنت أريد المشاركة، سكوب المدرب السابق لمنتخب مصر للشباب، كان يحبني جدًا وهاني رمزي كان يؤثر عليه بشكل كبير".





أردف: "موقف ميدو مع حسن شحاتة وموقفي مع هاني رمزي، غير متشابهين تمامًا، لأن ميدو كان لاعبا محترفا ولديه خبرات، وأنا كنت لاعب صغير وأتيت من الدرجة الثانية فكان يجب على هاني رمزي احتوائي".





وعن لقب نادي القرن، قال: "هناك ظلم لنادي الزمالك، فنادي أخذ 9 بطولات والآخر 7 بطولات، من يستحق؟، وسعيد جدًا برد فعل القناة ومجلس إدارة الزمالك والجماهير، وأنهم لا يتركون حقهم وهذا كان غير متواجد من قبل".





اختتم: "أشعر أننا لنا سند الآن، حتى لو لم نأخذ لقب القرن، فالزمالك كان حقه مهدورًا على كل المستويات، لكن هذا لا يحدث الآن بسبب مرتضى منصور".