التمثيل العمالي بـ إيطاليا يكشف تفاصيل تقنين أحوال العمالة الموسمية بـ روما.. فيديو

قال مجدي حسانين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، إن القانون الجديد الذي صدر بشأن تقنين أحوال العمالة الموسمية بروما صدر بتكليف من وزيرة الزراعة بعد تعرض النشاط الزراعي لخسائر فادحة بسبب أزمة كورونا، نتيجة عدم وجود عمال لجمع الحاصلات الزراعية، ولذلك تم فتح باب تقنين العمالات الموسمية حتى 15 أغسطس.





وتابع "حسانين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور" أن وزارة الداخلية الإيطالية بالأمس أعلنت عن تقديم أكثر من 80 ألف من العمالة الموسمية للحصول على الإقامة، وهناك توقعات أن تصل التقديمات لأكثر من 220 ألف شخص.





وأشار إلى أن باب تقنين العمالة الموسمية حصر التقديم لأربع أنشطة تتمثل: في عمال الزراعة، وصيد السمك، وتربية الحيوانات، والعاملين في المنازل.





ولفت إلى أن مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا قام بالتنسيق مع كبار أعضاء الجالية المصرية، وقام بحملة غذائية أثناء أزمة كورونا، وتمكنت هذه الحملة بفك الحصار عن سكان منطقة ليس لديهم فرصة في الحصول على أي طعام في ظل أزمة كورونا.