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أخبار العالم

الفاتيكان يستدعي سفيري أمريكا وإسرائيل بسبب خطة الضم

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
استدعى الفاتيكان سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل، للتعبير عن مخاوف "الكرسي الرسولي" بشأن تحركات الاحتلال لبسط سيادته على غور الأردن ومستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في خطوة غير مألوفة إلى حد كبير.

وذكر بيان للفاتيكان يوم الأربعاء، أن اجتماعات جرت أمس الثلاثاء بين الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، والسفيرة الأمريكية كاليستا جينجريتش، والسفير الإسرائيلي أورين ديفيد.

وجاء في البيان أن بارولين وهو أكبر دبلوماسي بالفاتيكان، أبدى "قلق الكرسي الرسولي بشأن تصرفات محتملة أحادية الجانب قد تهدد المسعى نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك الوضع الحساس في الشرق الأوسط".

وفي مايو الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ مشاورات الحكومة والبرلمان بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات في الضفة الغربية، بالتنسيق مع واشنطن.



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