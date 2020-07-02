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محافظات

فودة يستقبل أول وفد تسويق أوكراني بعد وصول أول طائرة من كييف

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد التسويق السياحي الذي وصل صباح اليوم على متن أولى الرحلات الأوكرانية الى مطار شرم الشيخ

ورحب المحافظ بالوفد وأجاب على استفساراتهم بشأن الإجراءات المتبعة في حالة ظهور أي إصابات بفيروس كورونا

وأكد فودة  أن مدينة شرم الشيخ تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه فيروس كورونا من أجل توفير الحماية للسائح منذ لحظة الوصول حتى المغادرة مشيرا  إلى  أن الفنادق بالمدينة مجهزة لاستقبال السائحين وأنها ستتبع كافة الإجراءات حال ظهور  أي إصابة سواء بالعزل داخل الفندق أو التحويل للمستشفى الدولى المجهز بعد متابعة طبيب الفندق، وأضاف أن مدينة شرم الشيخ تتميز بأقل عدد من الإصابات بالفيروس وذلك لوجود المساحات الخضراء والطقس المميز .


كما أفاد بوجود تنسيق مستمر بين المحافظة ووزارتى السياحة والصحة لفتح الأماكن الترفيهية العامة تدريجيًا وفق جدول زمني محدد للحفاظ على صحة الزائرين، مؤكدا  على دعم الدولة المصرية لكافة الزائرين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.

 وكانت وصلت اليوم اول رحلة طيران  أوكرانية لمطار شرم الشيخ الدولي  قادمة من مطار كييف تقل ١٧٩ سائحا  بعد انقطاع  دام ١٠٤ يوما  بسبب جائحة كورونا  العالمية 

فودة يستقبل أول وفد تسويق أوكراني بعد وصول أول طائرة من كييف
فودة يستقبل أول وفد تسويق أوكراني بعد وصول أول طائرة من كييف
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