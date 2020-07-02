وزير الخارجية الليبي: نحن ضد الهيمنة ومع علاقات حسن الجوار ..فيديو

قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، إنه سيتم الاشتراك في أعمال قادمة بين ليبيا واليونان، مشيرا إلى أن خطوة لقاء وزير الخارجية اليوناني أمس كانت مهمة وأساسية في العلاقة مع الجانب اليوناني.





وأضاف "الحويج"، في تصريحات متلفزة على قناة "سكاي نيوز"، أن تركيا تغزو ليبيا وتمارس العدوان واحتلال الأرض، وبالتالي سنقوم بكل الخيارات التي تجعلنا ندافع عن وطننا وشعبنا.





وأوضح أن الحل السياسي يعد المنصة الأساسية لخروج تلك القوات بشكل سلمي.





وتابع أن حكومة الوفاق التي وقعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، غير شرعية، معقبا "نحن حكومة منتخبة من قبل البرلمان، ومعنيون بمثل هذه الاتفاقيات".





وواصل وزير الخارجية، في الحكومة الليبية المؤقتة، "نحن ضد الهيمنة والغزو بل نحن مع لغة السلام ومع علاقات حسن الجوار".



