عمدة ليفربول: محمد صلاح عمدة المدينة المقبل

أشاد جو أندرسون، عمدة مدينة

ليفربول

بـ محمد صلاح، نجم الفريق، والمنتخب مصر الأول، عقب تتويج الفريق بـ الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن محمد صلاح سيكون "عمدة ليفربول" المقبل.