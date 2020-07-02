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رياضة

عمدة ليفربول: محمد صلاح عمدة المدينة المقبل

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:59 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أشاد جو أندرسون، عمدة مدينة ليفربول بـ محمد صلاح، نجم الفريق، والمنتخب مصر الأول، عقب تتويج الفريق بـ الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن محمد صلاح سيكون "عمدة ليفربول" المقبل.

وأضاف عمدة ليفربول، في تصريحات نقلها موقع "ليفربول ايكو"، أن تتويج الفريق بـ الدوري الانجليزي أسعده كثيرا، مؤكدا أن محمد صلاح متعلق كثيرا بالفريق، وهو الأمر الذي يسعده للغاية أيضا.

وتابع أن محمد صلاح شخص متواضع ومبتسم دائما، موضحا أنه ممثل الكرة المصرية في إنجلترا. 


وحقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي بعد سقوط مانشستر سيتي حامل اللقب أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.
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